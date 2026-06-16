Manifestación, Morrete fest y la gala drag entre numerosos actos para celebrar La Rioja Orgullo

El 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo y la entidad riojana GYLDA prepara, como cada año, diversas actividades en torno a esa fecha y sus reivindicaciones. El lema en este 2026 será “A las calles con orgullo, disidencia y resistencia”, y con se quiere transmitir la alegría de vivir con libertad, frente a los -cada vez más peligrosos- discursos de odio.

La manifestación del día 27 marca el eje central de la agenda; partirá a las 20:00 horas de la plaza del Mercado y recorrerá las calles del centro histórico.

Desde hoy se desarrollan diversas actividades culturales y de ocio que enumeraba artista riojana Barbara Reina de la Pantaloneta.

Todos los actos programados son gratuitos, como lo es uno de los encuentros más esperados, el Morrete Fest, que vuelve este fin de semana al parking del Revellín, con varios conciertos, interacción con el festival Concéntrico (en la intervención junto a la Chimenea del Parlamento), y la jornada familiar del domingo, en la que participan distintas escuelas y asociaciones.

Precisamente, Bárbara Reina de la Pantaloneta, se sorprendía en plena rueda de prensa al conocer que es la galardonada de este año con el premio GYLDA, en la gala del día 24.