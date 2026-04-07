FRAUDE

La Guardia Civil en La Rioja detecta gafas inteligentes en exámenes de conducir

Los implicados pagaban entre 1.300 y 2.500 euros por sistemas de comunicación externa

Onda Cero La Rioja

Logroño |

La colaboración entre la Jefatura Provincial de Tráfico en La Rioja y la Guardia Civil ha permitido interceptar por primera vez a un aspirante que utilizaba gafas inteligentes para transmitir imágenes del examen al exterior, marcando un hito en la detección del fraude tecnológico.

Aunque el uso de pinganillos y móviles ocultos es habitual, la aparición de gafas de alta tecnología refleja una mayor sofisticación de las redes que facilitan estos dispositivos.

El sistema permitía al aspirante grabar la pantalla del examen sin levantar sospechas y enviar la señal en tiempo real a un colaborador externo, que le dictaba las respuestas mediante un audífono.

Balance de actuaciones

Desde principios de año, las inspecciones en Logroño y Calahorra han identificado a 20 personas de entre 24 y 59 años, de distintas nacionalidades (China, España, India, Marruecos, Pakistán, Portugal y Senegal). Los implicados, residentes en varias provincias, habrían pagado entre 1.300 y 2.500 euros por este servicio fraudulento.

Sanciones y seguridad vial

La Ley de Tráfico y Seguridad Vial considera estas conductas infracciones muy graves, con las siguientes consecuencias:

  • Multa de 500 euros por usar dispositivos de intercomunicación no autorizados.
  • Prohibición de presentarse a las pruebas durante seis meses.
  • Declaración inmediata de “no apto” por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico.
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