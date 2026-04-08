NASA

Euro Seating propone sus productos a la NASA de cara a futuras misiones al espacio

Le dedican una publicación en redes sociales a raíz del lanzamiento de la Artemis II

Cecilia Romero

Logroño |

La misión Artemis II, que ha llevado al ser humano más lejos que nunca para explorar la cara oculta de la Luna, también se ha hecho eco en La Rioja.

La empresa Euro Seating, con sede en Ezcaray y más de 25 años de trayectoria, lanzó en redes un mensaje felicitando, con humor, a la NASA, aunque señalaban que las butacas de la nave Orion podrían mejorarse… sugiriendo su modelo Montreal V03.

Su CEO, Gonzalo Robredo, destaca la capacidad de la compañía para adaptarse a cualquier entorno, “incluso al espacio”. En su comunicado ofrecían colaboración para futuras misiones y dejaban una frase irónica: «En esos 40 minutos sin comunicación detrás de la Luna siempre viene bien saber dónde dejar el café».

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