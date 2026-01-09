Cuatrecasas, padre de una víctima de abusos en un colegio del Opus, satisfecho tras el acuerdo entre Estado e Iglesia

El Gobierno central y la Iglesia llegan a un acuerdo para desarrollar un sistema mixto de reparación a las víctimas de pederastia en el clero español, del que hoy se daban a conocer todos los detalles. Será el Defensor del Pueblo el que analice cada caso, elabore las propuestas de reconocimiento como víctimas, y la reparación que corresponda. La Iglesia acatará esas decisiones, y asumirá esa reparación a quienes no se acojan al plan de la institución para atender casos de abusos.

Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Infancia Robada, y padre de un hijo que sufrió abusos en un colegio vizcaíno por un profesor del OPUS, señalaba en nuestros micrófonos que el acuerdo se recibe con satisfacción, tras largo tiempo de reivindicación, y por las garantías de que lo pilote el Defensor del Pueblo con el apoyo del Vaticano. Considera que para las víctimas no hay justicia, pero reconforta el reconocimiento de los hechos.

De momento había 11 casos confirmados por el Defensor del Pueblo en nuestra comunidad: 5 fueron denunciados al Defensor del Pueblo, 3 se conocieron en las investigaciones que realizó el diario El País y 3 se denunciaron en la Diócesis riojana y fueron remitidos a la Fiscalía. Cuatrecasas considera que habrá más, porque hay personas afectadas que no han tenido fuerzas para denunciar.

Se estima que en febrero podría ponerse en marcha toda la maquinaria para llevar a cabo ese proceso de reparación. También apuntaba una medida que van a plantear para mejorar el sistema.