"Hay muchos temas en común en los que nos podemos ayudar", asegura Osborne en Más de Uno La Rioja

La Asociación Riojana de la Empresa Familiar celebra hoy su 30 aniversario en un acto institucional, en el CCR, que también sirve para agradecer la concesión de la Medalla de La Rioja a la entidad por el Gobierno de La Rioja este año.

Esta asociación integra a 59 empresas que representan más del 15% del PIB regional, y que representan más del 75 % del tejido empresarial riojano. Su presidenta, Carlota González, participaba en Más de Uno La Rioja.

Se celebrará la Asamblea Ordinaria que abordará la Ley de Simplificación Administrativa, el anteproyecto de Ley de Empresa Familiar de La Rioja o la actividad de la Cátedra de la Empresa Familiar durante 2025 y 2026, y, antes de la cena conmemorativa, a las 20:00 horas, tendrá lugar una entrevista con Ignacio Osborne, miembro del Grupo Osborne y presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) entre 2016 y 2018, que expondrá su visión sobre el gobierno y la continuidad de una compañía con más de 250 años de historia, ante empresas de distintos sectores y de su propia competencia.