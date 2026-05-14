Pablo Sainz-Villegas nos acerca la programación de la quinta edición de La Rioja Festival

Pablo Sainz Villegas impulsa una nueva edición de La Rioja Festival, que se extiende hasta el 24 de mayo, consolidándose como una propuesta que une música, vino, gastronomía y paisaje en distintos escenarios de La Rioja.

El festival arranca con La carroza del Real en la Plaza del Mercado, tras una previa en Bodegas Marqués de Vargas donde se avanzaron algunas claves de la programación y se presentaron los artistas invitados.

Entre los nombres destacados figuran Plácido Domingo, Xabier Anduaga, Sabina Puértolas y Lucero Tena, en una edición con diez conciertos y experiencias culturales.