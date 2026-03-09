Cómo conseguir entradas para los festivales de música de La Rioja en 2026

KALAGURRIROCK
Cartel: Narko, Koma, Los de Marras, Porretas y muchos más.
Información y entradas: https://www.instagram.com/kalagurrirock/
·
LA BODEGA LIVE 🍷 27 de junio en Bodegas Franco Españolas (Logroño)
Cartel: Gara Durán, Shinova & Ultraligera
Información y entradas:https://www.labodegalive.com/
·
GRAN RESERVA FESTIVAL ✨ 26 & 27 de junio en Calahorra
Cartel: Loquillo, Miguel Ríos, OBK y más por confirmar.
Información y entradas: https://www.granreservafestival.es/
·
HOLIKA FESTIVAL
Cartel: Afrojack, Alok, Armin Van Buuren, Don Diablo, Hardwell y más por confirmar.
Información y entradas: https://www.holikafestival.com/es
·
MORADILLOS FEST
Cartel: O’funkillo, La perra blanco, Pedro Pastor y los locos descalzos, Drugos, César Gallardo y más por confirmar.
Información y entradas:https://moradillosfestival.es/
·
SIERRA SONORA
- 14 & 15 de marzo (edición de invierno), Viniegra de Abajo
Cartel: Biznaga, Tobogan, Niña Coyote eta Chico Tornado y más por confirmar.
- Del 29 al 31 de mayo (edición de primavera), Viniegra de Abajo
Cartel: Silvana Estrada, Neomak, De Ninghures, Marte Lasarte, Caamaño & Ameixeiras, Drugos y más por confirmar.
- Del 6 al 9 de agosto (edición verano), Viniegra de Abajo
Cartel: Iseo & Dodosound, Repion Rufus T. Firefly, Las Migas, Tu Otra Bonita, Ana Lua Caiano, El Nido, Casapalma, Ezezez, De Fem, Paco Pecado Honahlei, O atz Salvador y más por confirmar.
- Del 9 al 12 de octubre (edición otoño), Viniegra de Abajo
Cartel: Ismael Serrano, Puño Dragón, Oslo Ounies, Belén Natali, Juventude, Colectivo Panamera y más por confirmar.
Información y entradas: https://sierrasonora.es/
·
ROCKLAND ART FEST
Cartel: Sex Pistols, Jet, Refused, Iggy Pop, Wolfmother, The Black Keys, Marcus King y muchos mas…
Información y entradas: https://www.rocklandfest.es/
·
EZCARAY FEST 🌲 Del 21 al 23 de agosto en Ezcaray
Cartel: Niña Polaca, Sexy Zebras, Carlos Ares, Paula Mattheus, Nil Moliner, Pignoise, Barri B y muchos más…
Información y entradas: https://www.ezcarayfest.com/
·
MUWI LA RIOJA MUSIC FEST⚡ Del 27 al 30 de agosto en Logroño
Cartel: La M.O.D.A., Ginebras, Sanguijuelas del Guadiana, Sidonie, ETS, Queralt Lahoz, Depedro…
Información y entradas: https://www.muwi.es/