Festivales

Cómo conseguir entradas para los festivales de música de La Rioja en 2026

Conoce los carteles que se preparan en Logroño, Calahorra, Ezcaray, Santo Domingo, Préjano y Viniegra de Abajo

Diana Victoriano

Logroño |

Festivales de música en La Rioja 2026
Festivales de música en La Rioja 2026 | Onda Cero La Rioja

KALAGURRIROCK 🎸 8 & 9 de mayo en Calahorra

Cartel: Narko, Koma, Los de Marras, Porretas y muchos más.

Información y entradas: https://www.instagram.com/kalagurrirock/

·

LA BODEGA LIVE 🍷 27 de junio en Bodegas Franco Españolas (Logroño)

Cartel: Gara Durán, Shinova & Ultraligera

Información y entradas:https://www.labodegalive.com/

·

GRAN RESERVA FESTIVAL 26 & 27 de junio en Calahorra

Cartel: Loquillo, Miguel Ríos, OBK y más por confirmar.

Información y entradas: https://www.granreservafestival.es/

·

HOLIKA FESTIVAL 💿Del 1 al 5 de julio en Calahorra

Cartel: Afrojack, Alok, Armin Van Buuren, Don Diablo, Hardwell y más por confirmar.

Información y entradas: https://www.holikafestival.com/es

·

MORADILLOS FEST 💜3 & 4 de julio en Préjano

Cartel: O’funkillo, La perra blanco, Pedro Pastor y los locos descalzos, Drugos, César Gallardo y más por confirmar.

Información y entradas:https://moradillosfestival.es/

·

SIERRA SONORA 🐄Cuatro ediciones, en Viniegra de Abajo

  • 14 & 15 de marzo (edición de invierno), Viniegra de Abajo

Cartel: Biznaga, Tobogan, Niña Coyote eta Chico Tornado y más por confirmar.

  • Del 29 al 31 de mayo (edición de primavera), Viniegra de Abajo

Cartel: Silvana Estrada, Neomak, De Ninghures, Marte Lasarte, Caamaño & Ameixeiras, Drugos y más por confirmar.

  • Del 6 al 9 de agosto (edición verano), Viniegra de Abajo

Cartel: Iseo & Dodosound, Repion Rufus T. Firefly, Las Migas, Tu Otra Bonita, Ana Lua Caiano, El Nido, Casapalma, Ezezez, De Fem, Paco Pecado Honahlei, O atz Salvador y más por confirmar.

  • Del 9 al 12 de octubre (edición otoño), Viniegra de Abajo

Cartel: Ismael Serrano, Puño Dragón, Oslo Ounies, Belén Natali, Juventude, Colectivo Panamera y más por confirmar.

Información y entradas: https://sierrasonora.es/

·

ROCKLAND ART FEST 🎟️ Del 18 al 20 de julio en Santo Domingo de La Calzada

Cartel: Sex Pistols, Jet, Refused, Iggy Pop, Wolfmother, The Black Keys, Marcus King y muchos mas…

Información y entradas: https://www.rocklandfest.es/

·

EZCARAY FEST 🌲 Del 21 al 23 de agosto en Ezcaray

Cartel: Niña Polaca, Sexy Zebras, Carlos Ares, Paula Mattheus, Nil Moliner, Pignoise, Barri B y muchos más…

Información y entradas: https://www.ezcarayfest.com/

·

MUWI LA RIOJA MUSIC FESTDel 27 al 30 de agosto en Logroño

Cartel: La M.O.D.A., Ginebras, Sanguijuelas del Guadiana, Sidonie, ETS, Queralt Lahoz, Depedro…

Información y entradas: https://www.muwi.es/

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer