La Guardia Civil afirma que el asesinato de Tirgo se desencadó por motivos económicos entre dos temporeros

La Guardia Civil da por esclarecido, de modo oficial, el asesinato del joven marroquí, de 31 años, el 7 de abril en Tirgo. El presunto autor fue detenido e ingresó en el centro penitenciario logroñés, en prisión provisional sin fianza, por un presunto delito de asesinato con alevosía.

Según la Benemérita, el crimen se produjo en el interior de una vivienda de la calle Real durante una discusión entre dos trabajadores temporeros de origen marroquí y edades similares, presuntamente por motivos económicos.

Según la investigación, uno se dirigió a la cocina durante el altercado, cogió un cuchillo y atacó a la víctima, a la que asestó una puñalada en el costado izquierdo. Gravemente herido, el joven logró salir a la calle en un intento de huida, pero se desplomó a pocos metros de la vivienda, donde los primeros agentes que acudieron al lugar lo encontraron inconsciente y sin respiración. Iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los servicios sanitarios, que finalmente confirmaron el fallecimiento.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial, el Servicio de Seguridad Ciudadana y el Laboratorio de Criminalística reconstruyeron los hechos, aseguraron pruebas e identificaron plenamente al presunto autor, detenido pocas horas después en la zona.