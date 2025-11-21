El cisma en el Partido Riojano hace que pierda 19 de sus 80 afiliados

Esta semana se hacía oficial que Rita Beltrán será la presidenta del PR+ tras el congreso de diciembre, en sustitución de Rubén Antoñanzas, que en verano anunció su renuncia a la reelección. Solo se presentaron dos candidaturas, la de Beltrán y la de Fausto Cambero, que el miércoles se dio de baja del PR, con la consiguiente renuncia al proceso.

Su baja se suma a las de otras personas de la candidatura, otros cargos electos, y afiliados, que pasan de 80 a 61 personas. Parece que se abre un importante cisma en el partido ante la llegada de algunas personas a la candidatura de Beltrán, que hoy ha hablado de su proyecto, y de la situación del PR+.

Beltrán defiende un nuevo proyecto que pretende sumar a todo el regionalismo en el que no se analiza a las personas si no su compromiso con La Rioja para hacer frente a los partidos nacionales. Ha revelado que hubo un encuentro con Vinea y Por La Rioja, sin éxito, y que siempre ha habido movimientos de afiliados entre los diferentes partidos.

El partido se centra ahora en el congreso del 14 de diciembre al que, en principio acudirán esos 61 afiliados, tras el cisma producido con la baja de Fausto Cambero. Y la tensión llega a los tribunales porque tres personas han sido denunciadas, por injurias.