Celebramos los 75 años del colegio Salesianos Los Boscos de Logroño

El colegio Salesianos Los Boscos cumple esta semana su 75 aniversario, por el que celebra diferentes actos conmemorativos a lo largo de esta semana.

Este centro educativo y social es destacado por su compromiso con la formación integral de los jóvenes y la atención a las necesidades del entorno. Su origen está ligado a María Teresa Gil de Gárate, una pionera que en los años 40 y 50 superó dificultades para educar a los más desfavorecidos, dejando un legado que aún define la identidad del colegio.

El acto central de la celebración tendrá lugar el 15 de abril, fecha en la que el colegio recibirá a las autoridades de la ciudad de Logroño para participar en un acto institucional conmemorativo que recordará la historia y el papel del centro en la vida educativa y social de la ciudad.

Todos los actos se desarrollarán en las instalaciones del propio colegio. El 18 de abril habrá una jornada especial con teatro, comida popular y convivencia entre la comunidad educativa.

El 19 de abril se celebrará una misa en la capilla, seguida de un choricillo asado. Además, se organizará una exposición de fotos antiguas en la capilla hasta el 29 de abril y luego en el Colegio Oficial de Ingenieros del 7 al 29 de mayo.

Nos visitaban su director, Iñaki Fernández Lerena y la Directora Pedagógica de Ed. Infantil y Ed. Primaria, Isabel Pérez.