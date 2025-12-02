El 13 y el 15, las terminaciones más demandadas para el sorteo extraodinario de Lotería Nacional

El 22 de diciembre volverá a sonar la cantinela de los niños de San Ildefonso cantando los números premiados en el sorteo extraordinario de Lotería Nacional. Se repartirán 2.772 millones de euros, 70 más que el año pasado, y en este 2025 se han puesto a la venta 198 millones de décimos que se podrán comprar hasta el cierre: el domingo 21 a las 22:00 horas de la noche.

El año pasado cantábamos el Gordo aquí, que se vendió íntegro en la administración de Muro del Carmen, pero prácticamente también íntegro se repartió en un club deportivo de Madrid. Veremos si este año hay más suerte, de momento, los riojanos nos llevamos el tercer premio a la ilusión, con 131 euros invertidos por habitante, como señalaba Carlos Ruiz Alberti, delegado de Loterías y Apuestas del Estado en La Rioja.

Ruiz Alberti apuntaba también los números más demandados, el 13 y el 15, y el ferviente interés por este sorteo, a pesar de que otros reparten premios mayores.