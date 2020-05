Deportes en Más de uno La Rioja 18/05/2020

LUNES. 2ªB EN MAS DE UNO LA RIOJA

Esa debe ser la máxima de los responsables de nuestro fútbol. No es de recibo que las exigencias para recuperar el fútbol en Primera y en Segunda División sean máximas y que esas máximas sean sólo recomendaciones para el fútbol no profesional de 2ªB y 3ª. El COVID 19 es el mismo para todos y no distingue entre fútbol profesional y aficionado.