Premio Mujer La Rioja 2025, candidata Silvia Andrés Fernández

Silvia Andrés Fernández es una logroñesa de la década de los 70, toda una vida ligada a trabajar por los demás, peleona, justiciera, estudió Relaciones Laborales y se decantó por el voluntariado y la cooperación. Primera mujer directora gerente de Plena Inclusión La Rioja, la organización que representa a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de La Rioja. También es la presidenta de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en La Rioja, EAPN La Rioja. En México trabajó con los "paraciadistas" que viven entre plásticos