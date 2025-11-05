Isabel Pérez Grande, Premio Mujer La Rioja 2025

La jarrera lidera la estrategia científica nacional en el espacio

A este premio, dotado de un cheque de 3.000 € que la ganadora donará a una ONG, han aspirado 30 candidatas La entrega del galardón tendrá lugar el miércoles 12 de noviembre

Onda Cero La Rioja ha concedido su VII Premio Mujer La Rioja a Isabel Pérez Grande, ingeniera aeronáutica, catedrática de la Universidad Politécnica y, desde enero de 2024, directora de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Agencia Espacial Española. El jurado del premio reconoce que Isabel es un ejemplo de excelencia, liderazgo y compromiso con la investigación científica y un referente para las nuevas generaciones.

Isabel Pérez Grande (Haro, 1968) estudió Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), universidad en la que se doctoró.

Desde enero de 2024 es la Directora de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Agencia Espacial Española (AEE). Antes de su incorporación a la AEE, Isabel era catedrática del Área de Ingeniería Aeroespacial, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la UPM, donde ha acumulado 30 años de experiencia en tareas de docencia, investigación y gestión universitaria.

Dirigió desde su creación, en 2005, el Grupo de Investigación Desarrollo y Ensayos Aeroespaciales

Ahí es donde atesoró una dilatada experiencia en ciencias y tecnologías espaciales y, en particular, en lo relativo al control térmico espacial. Gran parte de su labor de investigación ha estado vinculada al Instituto Universitario de Microgravedad “Ignacio Da Riva”. Ha sido responsable de más de 20 proyectos obtenidos en convocatorias competitivas y más de 30 contratos con empresas. Su producción científica abarca más de 70 artículos publicados en revistas internacionales de prestigio y ha presentado más de 50 trabajos en congresos o conferencias.

Desde 2019, y hasta su incorporación a la AEE, coordinó la Subárea de Investigación Espacial en la Agencia Estatal de Investigación

Donde evaluaba propuestas científicas y representaba a España en comités de la ESA (Agencia Espacial Europea).

Hoy, como directora de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Agencia Espacial Española, lidera la estrategia científica nacional en el espacio. Acaba de ser elegida presidenta de las reuniones de participantes del programa PRODEX (PROgramme de Dévelopement d'Expériences scientifiques) de la Agencia Espacial Europea (ESA)

A pesar su proyección internacional, Isabel nunca ha perdido sus vínculos con su tierra riojana y viene a Haro, donde reside su familia, siempre que sus obligaciones profesionales se lo permiten.

La ganadora del VII Premio Mujer La Rioja tomará el relevo de Begoña Ruiz Huidobro (Premio Mujer La Rioja 2024) Cristina Moreno (2023) Magdalena Pérez Trenado (2022), Marisa Poch (2021), Dolores Muñoz (2020) y Rosario Lamela (2019).

A este galardón (dotado de un cheque de 3.000 € que la ganadora donará a la ONG que ella desee), los oyentes de las emisoras de Atresmedia Radio en La Rioja han propuesto 30 candidatas de todo tipo de perfil: sanitario, investigador, docente, solidario, deportivo, etc., todas ellas merecedoras del mayor de los reconocimientos. A través de este enlace Se pueden escuchar sus historias

Al acto de entrega del premio, que tendrá lugar el miércoles 12 de noviembre en Bodegas Ontañón asistirán, entre otras autoridades, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

Este VII Premio Mujer La Rioja es una iniciativa que han desarrollado a lo largo de 2025 las emisoras de Atresmedia Radio en La Rioja con la colaboración dePalacios Alimentación, Bodegas Ontañón Culto al Vino, Peñaclara, Gráficas Ochoa, Laboral Kutxa, Lexus Logroño, Embalajes Novalgos, el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja.