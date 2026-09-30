Zupiria destaca la situación "de gran riesgo" que se produjo en Hondarribia cuando una persona fue abatida por un agente

LEER MÁS Muere un hombre en Hondarribia tras recibir un disparo de un policía municipal

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha destacado la situación "de gran riesgo" que se produjo en Hondarribia (Gipuzkoa) cuando una persona con un arma blanca que "deambulaba" por las calles del municipio "amenazando" a la gente y que posteriormente intentó agredir con el cuchillo a una ertzaina, fue abatido de un disparo por un agente de la Policía Municipal. En todo caso, ha afirmado que serán los tribunales los que determinen si ha existido algún ilícito penal.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento Vasco, Zupiria ha señalado que este ha sido "un hecho trágico" porque una persona ha perdido la vida, y es "lo más grave que puede suceder a un ser humano". Por ello, ha querido trasladar sus condolencias "tanto a los familiares de la persona fallecida, como a la comunidad de la que se sentía partícipe".

Tras recordar que la Ertzaintza lleva la investigación sobre este caso, ha indicado que aportará "todos los testimonios y pruebas que tenga en su mano" a los tribunales. "Será la Justicia la que tendrá que evaluar lo sucedido y tendrá que decir si ha existido o no algún ilícito penal en las actuaciones que han tenido lugar en Hondarribia", ha apuntado.

En todo caso, ha destacado que lo sucedido el pasado lunes en Hondarribia fue "una circunstancia de mucho riesgo". "Una persona armada con un arma blanca transitó por las calles y amenazó a las personas que se encontraban en esas calles. Ni la Policía Municipal ni la Ertzaintza pueden permitir que una persona armada deambule por el centro de una ciudad amenazando a la gente y creando situaciones de mucho riesgo", ha afirmado.

Por ello, ha dicho que "en esa situación de gran riesgo, los ertzainas y municipales que se encontraban en el lugar, actuaron, según su entender y según lo que su formación y preparación les indica, qué deben hacer".

"No voy a ser yo quien juzgue su actuación y creo que ninguno lo deberíamos hacer. El tema está en manos de la Justicia y serán los tribunales quienes decidirán sobre esta cuestión. Deberíamos tener mucho cuidado todos y no hacer juicios de valor premeditados porque no van a ayudar en nada a aclarar este asunto", ha subrayado.

Sobre el componente racial que algunos han denunciado, al ser el fallecido senegalés, Bingen Zupiria ha recordado que llevan tiempo advirtiendo que los ertzainas y policías municipales "se tienen que enfrentar en ocasiones a situaciones de mucho riesgo, con personas que en algunos casos tienen problemas de salud mental, de adicciones o hay un problema también de uso de armas blancas".

"Esto sucede con gente nacional y con gente extranjera, con gente de color blanco y con gente de piel oscura. Creo que no deberíamos mezclar estos asuntos en esta cuestión", ha zanjado.