Umbra Light Festival regresa a Vitoria: horarios, espacios y novedades

Más de cien mil personas han acudido en anteriores ediciones a esta festival que ya se ha convertido en una referencia en el campo experimental del arte lumínico.

Fechas y horarios

En esta quinta edición, Umbra Light Festival transformará la ciudad durante tres noches, de 19.00 a 23.00 horas viernes y sábado, y hasta las 22.00 horas el domingo. 'Luz que une' es el lema escogido para este año, 'subraya la capacidad de la luz para conectar personas, generaciones, barrios y culturas, y promover al mismo tiempo la sostenibilidad y la interacción comunitaria'.

Recorridos

El recorrido de 2026 tendrá de nuevo como elementos centrales la Almendra Medieval y el Ensanche de Vitoria-Gasteiz y volverá a enlazar escenarios icónicos como la Plaza de España, la Plaza de la Provincia, el Jardín de Falerina y la Catedral de Santa María.

Algunos espacios interiores ampliarán su horario como el Palacio de Congresos Europa, la Escuela de Artes y Oficios, y Arkabia, nueva sala de la Fundación Vital Fundazioa en la Plaza de los Fueros. Incorpora nuevos espacios como la Catedral Nueva, la iglesia de Coronación y espacios en San Martín y El Anglo para potenciar la descentralización y expansión a nuevas zonas de la ciudad