La nueva estación de tren de Bedia estará plenamente operativa este lunes tras una obra de 2,9 millones de euros

La nueva estación de tren de Bedia (Bizkaia), ubicada en la línea de Euskal Trenbide Sarea Bilbao-Donostia, estará plenamente operativa a partir del próximo lunes, día 26, tras una inversión de 2,9 millones de euros del Gobierno vasco.

Según ha detallado el Departamento de Movilidad Sostenible, la nueva infraestructura dispone de un aparcamiento disuasorio de 2.150 metros cuadrados y 43 plazas, un estacionamiento de bicicletas, un edificio con tres estancias (vestíbulo principal y dos cuartos de 9 metros cuadrados para el jefe de estación y las instalaciones de la terminal) y la renovación de las marquesinas de los andenes y la iluminación.

El aparcamiento busca facilitar el acceso a la estación desde el centro de la localidad y atraer además a personas usuarias de municipios cercanos como Lemoa y Usansolo, facilitando la intermodalidad con el tren a personas cuyas viviendas estén algo alejadas de la línea.

La supresión del paso a nivel entre andenes se ha resuelto con una pasarela peatonal que cruza sobre las vías del ferrocarril a cinco metros de altura para acceder al andén sur, en dirección a Bilbao. Al ascensor del andén en dirección a San Sebastián se accede directamente desde el interior del vestíbulo.

Las torres de los ascensores están diseñadas con una estructura metálica y fachadas acristaladas, y a esta nueva pasarela que cruza las vías también se puede acceder a través de escaleras.