Tres detenidos en Euskadi por liderar una red de explotación de obreros extranjeros

La Guardia Civil ha detenido en Euskadi a tres responsables empresariales, dos en Bizkaia y otro en Álava, e investiga a una cuarta persona, también en Álava, por liderar una red de explotación laboral a trabajadores extranjeros dedicada a suministrar mano de obra barata en obras de construcción del norte de España.

Según ha informado este jueves el instituto armado, en la operación Ambotan-Canapu se han identificado, al menos, a 41 víctimas en situación de vulnerabilidad (cinco en Bizkaia) que trabajaban en Cantabria, Asturias y País Vasco y que habían realizado largos viajes con promesas de trabajo dignos y estables. Alguno de ellos había llegado a pagar hasta 30.000 euros para financiar su viaje y estancia en España, contrayendo deudas para ello. De dichos trabajadores extranjeros, 40 se encontraban en situación administrativa irregular en España.

La Policía Judicial de la Guardia Civil detectó el verano pasado indicios de esta posible red y la explotación laboral de numerosos trabajadores, apuntando a posibles delitos relacionados con el favorecimiento de la inmigración irregular, la trata de seres humanos, contra los derechos de los trabajadores y los derechos de los ciudadanos extranjeros, entre otros. En sus vigilancias, centradas en Álava, Cantabria y Asturias, los agentes consiguieron identificar una empresa cuyo principal responsable desarrollaba su actividad en Bizkaia y cuya sede económica se encontraba en Vitoria.

Descubrieron que muchos de los trabajadores se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad por circunstancias económicas o sociales y que la mayoría habían realizado largos desplazamientos hasta España a través de diferentes rutas migratorias en diversos medios de transporte, incluso con escalas en países como Grecia e Italia antes de llegar a su destino final. En sus investigaciones en Álava, los agentes comprobaron que al inicio de cada jornada laboral numerosos trabajadores se concentraban en distintos puntos de Vitoria, desde donde eran distribuidos en vehículos hacia diferentes obras de construcción, llegando a recorrer diariamente cientos de kilómetros.

En los casos de Asturias y Cantabria, debido a la distancia respecto a la sede de la empresa investigada, los trabajadores eran alojados en viviendas donde permanecían durante la semana laboral.

Ante los indicios detectados, en febrero de 2026 se incorporó a la investigación la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para vigilar el cumplimiento de la normativa laboral.Durante el desarrollo de la investigación, los agentes tuvieron conocimiento de varios accidentes laborales sufridos por estos trabajadores. Al menos, dos de ellos habrían sido trasladados a centros sanitarios y posteriormente apartados de su actividad laboral.

Tras reunir indicios sólidos, la Inspección de Trabajo y la Guardia Civil llevaron a cabo un operativo simultáneo en varias obras del norte de España, en el que, con la participación de más de 70 efectivos del citado cuerpo, inspeccionaron 10 obras ubicadas en Cantabria, Asturias y País Vasco y detectaron presuntas irregularidades laborales en siete de ellas. Durante el operativo, han sido identificados 41 trabajadores extranjeros vinculados a distintas empresas investigadas. La mayoría utilizaba documentación de terceros para acreditar su identidad ya que se encontraban en situación administrativa irregular.

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, responsables empresariales, e investiga a una cuarta por su participación en los hechos.

Además, ha realizado tres registros e inspecciones en distintos inmuebles y establecimientos de Bizkaia (en Zamudio y Barakaldo) y Álava, donde ha sido intervenida documentación y dispositivos electrónicos. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Santander, que dirige la instrucción del procedimiento. La operación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas actuaciones.