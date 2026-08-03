Todo listo para La Blanca: qué no te puedes perder en las fiestas de Vitoria

Decenas de miles de personas aguardarán en la plaza de la Virgen Blanca el descenso de Celedón, el aldeano que con su llegada da inicio a las fiestas de Vitoria-Gasteiz. La cita, una de las más icónicas de La Blanca, será a las seis de la tarde, como manda la tradición. Se prevé una asistencia cercana a las 35.000 personas en la plaza de la Virgen Blanca.

Para garantizar la seguridad se establecerán once controles de acceso, con efectivos de la Policía Local y de la Ertzaintza, desde los que se impedirá acceder con botellas y otros elementos que puedan resultar peligrosos. Este año, el dispositivo contará con apoyo de drones de vigilancia.

El cohete anunciador lo lanzará el Baskonia. Concretamente su presidente, Josean Querejeta, el entrenador Paolo Galbiati, el capitán Tadas Sedekerskis y Myriam Pereda como representante de la afición. El muñeco bajará por el cable, e Iñaki Kerejazu, su encarnación, cruzará la plaza hasta la balconada de San Miguel.

Tras el éxtasis colectivo de la bajada de Celedón, se multiplican las opciones para disfrutar de seis días de fiesta. Uno de los ingredientes que no pueden faltar son los conciertos y espectáculos musicales. toda la programación de conciertos La Blanca 26. Uno de los conciertos más esperados, el de Leire Martínez, está en el aire por la huelga convocada para ese día por los técnicos de espectáculos. Soziedad Alkoholika y Celtas Cortos son otros de los conciertos programados para estos días.

La tradición manda en estos días, y hay citas imperdibles para autóctonos y visitantes, como la espectacular Procesión de los Faroles que recorre el centro de la ciudad la noche del 4 de agosto en una tradición que se remonta a 1895. Otra de las imágenes curiosas se dan ya a las primeras horas del día 5, cuando conviven en las calles miles de fieles que acuden al Rosario de la Aurora, con otros tantos que aun no han acabado la fiesta.

Blusas y neskas tomarán las calles, y animarán las calles de la capital alavesa hasta el próximo día 9, cuando Celedón, de madrugada, regrese a la Torre de San Miguel. Pero hasta entonces, las propuestas de estas fiestas tan populares son de lo más variado. El rincón del humor, carreras de goitibeheras, gigantes y cabezudos, zoco árabe, barracas, teatro.....Aquí se puede consultar toda la Programación La Blanca 2026