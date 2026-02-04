Movilizaciones

Taxistas vascos se movilizan contra los "abusos" de las plataforma de los VTC

Más de 2.000 taxistas ejercen en Euskadi

Onda Cero Bilbao

Euskadi |

Movilización de los taxistas en Bilbao
Movilización de los taxistas en Bilbao | Onda Cero

Los taxistas vascos salen este miércoles a las calles, aunque no para prestar servicio, sino como un ejercicio de unión contra los "abusos" de las plataformas de alquiler de vehículos con conductor (VTC) como Uber o Cabify.

El objetivo de la movilización es que las instituciones vascas lleven a cabo inspecciones diarias a los VTC, con el fin de que se pongan todos los medios para regular un sector que "está generando un importante deterioro del servicio". "Si las instituciones no se ponen serias y cortan esta sangría, caminaremos hacia un cierre total del servicio del taxi, ya veremos cómo, cuándo y de qué manera, pero ese es el objetivo", advierten.

El sector denuncia que en Bizkaia hay un "goteo constante" de nuevas licencias de VTC, autorizadas por la Diputación foral, a diferencia de Gipuzkoa, donde no se dan nuevas licencias, o en Álava, donde se encuentran "bastante más resistencia institucional".

En Bilbao, la movilización consiste en dos marchas paralelas que recorren la villa y confluirán frente al Ayuntamiento alrededor de las 12:00 horas

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer