Sara Sáenz de Asteasu recoge el II Premio Mujer Alavesa de Onda Cero Vitoria

Onda Cero Vitoria celebraba este martes la segunda edición de su Premio Mujer Alavesa, con el que esta emisora reconoce el talento, el compromiso y el esfuerzo de tantas mujeres, dando visibilidad a historias no siempre conocidas.

Fueron doce las mujeres propuestas por la audiencia para hacerse con este reconocimiento, y eso, como se recordó en la gala, ya es un premio en sí mismo. Ana González Pinto, Rocío Carreter, Zuriñe Gómez de Baluguera, Amaya Gassul, Sonia Fuentes, Irune Sáez de Bikuña, Isabel Mellén, Sara Sáez de Asteasu, Isabel Morcillo, Inma Estévez, Salma Solaun y Milagros López de Ocáriz han sido los nombres propios de esta edición.

Pero solo una podía hacerse con el premio. Y la decisión hizo mirar a Salvatierra, Agurain, donde Sara Sáenz de Asteasu es de sobra conocida. 'Es un referente', alabó José Luis Vargas, su amigo y quien la propuso para el premio. Una Sara sorprendida, por cierto, al saberse ganadora. Pero no fue la única sorpresa de la noche, la premiada vio en el escenario a sus nietos relatar a todos los presentes cómo les encanta echar un mano en vacaciones en el negocio.

Queda para el recuerdo una tarde llena de emoción, con recuerdos a las madres, mujeres que sostienen y muchas veces en segunda fila. Recordó a la suya el Diputado General de Álava, y también Ángeles Ormeño, directora comercial de Onda Cero Vitoria. Emocionante sin duda también fue el regalo que Pilar Corcuera, la mujer ganadora de la primera edición, ofreció a los presentes y en especial a las aspirantes al reconocimiento. El poema Hari Ikustezina sobre el hilo invisible que cose la historia con todas las mujeres.

Además del premio en sí mismo, la ganadora recibió un cheque de 2.000€ aportados por Laboral Kutxa para la causa solidaria que ella escogiera. Y no dudó. El cheque fue para el club deportivo Zuzenak.

La entrega del premio en Artium, en una gala conducida por Olga Jiménez y Jon Abascal, se convirtió una vez más en una cita para los representantes institucionales, empresariales, sociales y culturales de todo el territorio. El director de Onda Cero Euskadi, Florencio Mancisidor ejerció de anfitrión y recordó que siguen siendo necesarios premios como éste a pesar de los avances en igualdad.

Acudieron, entre muchos otros, la Consejera de Igualdad, Juventud y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, el Diputado General de Álava, Ramiro González, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarría, y la senadora Beatriz Artolazabal.

El Premio Mujer Alavesa está organizado por Onda Cero Vitoria, con el patrocinio de Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Laboral Kutxa. Cuenta con la colaboración de Floristería Arantza y Punto Ahorro.