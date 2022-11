'La violencia machista no es un problema de las mujeres. Es un problema de toda la sociedad, y especialmente de los hombres a los que se les ha enseñado una manera de ejercer la masculinidad', ha contextualizado la consejera de Igualdad. Beatriz Artolazabal ha aplaudido que haya hombres que se rebelen contra la desigualdad y que rompan el corporativismo masculino'. Ésta es precisamente la clave de la campaña para este año. Apelar a los hombres, especialmente los jóvenes, para que se sumen a la reivindicación de la igualdad.

La campaña unitaria, a la que se han sumado Gobierno vasco, Emakunde, diputaciones y Eudel, cuestiona a los varones que aun no han entendido que 'Solo sí es sí' y les recuerda que 'hay muchas maneras de decir no, pero solo una de entenderlo'. De todo esto nace la pregunta que se convierte en eslogan: ¿Qué no quieres entender? Solo sí es sí.