Pradales convoca al Grupo para la Defensa Industrial ante la escalada bélica en Oriente Medio

'La escalada bélica en Oriente Medio no es un conflicto lejano. Representa hoy la mayor amenaza energética y logística para la industria vasca desde 2022', ha advertido el lehendakari desde Bruselas, que ha convocado una nueva reunión del grupo de Defensa de la Industria, que el miércoles abordará la situación 'con el objetivo de activar mecanismos de monitorización permanente, reforzar la coordinación con los clústeres industriales y preparar medidas de contingencia ante un escenario que podría prolongarse durante meses'.

La tensión de los mercados energéticos puede tener un efecto inmediato en la industria vasca, ha reconocido Imanol Pradales. Los sectores que pueden verse más afectados en Euskadi son la siderurgia, la metalurgia, la automoción, la industria química y petroquímica, con un peso relevante en el tejido industrial vasco.

'Desde Euskadi no podemos controlar el tablero geopolítico mundial, pero sí podemos reaccionar con rapidez para proteger a nuestra industria. Lo hicimos durante la pandemia, durante la guerra de Ucrania o ante las tensiones comerciales y los aranceles internacionales. La experiencia nos dice que el tiempo que tardemos en reaccionar determinará la magnitud del impacto', ha señalado el lehendakari.