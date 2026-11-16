El Plan de Vialidad Invernal de Álava suma catorce nuevos quitanieves y 40 profesionales para atender la AP-68

La Diputación Foral de Álava ha reforzado los medios humanos y materiales del 'Plan de Vialidad Invernal 2026-2027' con la incorporación de 14 nuevos equipos quitanieves y 40 profesionales, tres estaciones meteorológicas e instalaciones adicionales para el almacenamiento de sal y salmuera, con el fin de "garantizar la circulación este invierno en la autopista AP-68, una vez asumida la gestión integral de esta vía rápida".

Con estos nuevos recursos y novedades el 'Plan de Vialidad Invernal 2026/2027' cuenta con cerca de 262 profesionales entre responsables, coordinadores, conductores, acompañantes, oficiales y mecánicos, y un total de 48 camiones quitanieves, la mayoría con tolva para extender sal y salmuera; 60 tractores con cuchilla que atienden las carreteras secundarias; y otros vehículos de apoyo.

El diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, Jon Nogales, ha precisado que este importante aumento de recursos "no está dirigido exclusivamente a la AP-68, sino que puede utilizarse en el conjunto de la Red Foral de Carreteras, optimizando así la capacidad operativa ante situaciones meteorológicas adversas".

Nogales ha explicado que la Diputación asumió el pasado 11 de noviembre la gestión integral del tramo alavés de la autopista, "lo que incluye el mantenimiento y la conservación de sus 55,2 kilómetros, así como los trabajos de vialidad invernal". Para llevar a cabo estas tareas con "eficacia y eficiencia" incorpora catorce nuevos equipos quitanieves equipados con cuchilla y con tolva o depósito, para efectuar tratamientos preventivos y curativos con sal y salmuera, respectivamente".

Además, amplia el equipo humano en 40 profesionales entre coordinadores, conductores, acompañantes y mecánicos, para garantizar, en caso necesario, la prestación del servicio de vialidad invernal por turnos "durante las 24 horas del día".

El 'Plan de Vialidad Invernal 2026/2027' estará operativo durante los próximos cinco meses, hasta el próximo 15 de abril de 2026. No obstante, si se producen heladas o nevadas fuera de este periodo, el Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias actuará, para garantizar el tráfico de personas y mercancías por las carreteras alavesas.

"Todos debemos ser conscientes que incluso el mejor operativo invernal tiene sus limitaciones cuando acontece un fenómeno meteorológico severo, como puede ser una intensa precipitación en forma de nieve en un escaso intervalo de tiempo. Hay que ser responsables. Nadie puede pretender que la vida sea igual un día soleado que después de varias horas de intensa nevada", ha argumentado.

El portal web araba.eus facilitará como siempre dentro del apartado 'carreteras y movilidad', información actualizada del estado de las carreteras y puertos de montaña de Álava, así como el Centro de Control de Carreteras de Álava a través del número de teléfono 945 21 72 72.