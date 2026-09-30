Patti Smith, Bad Religion, Marilyn Manson, Slash y Wilco encabezan el 25 aniversario de Azkena Rock Festival

Aun faltan meses para que llegue el Azkena, pero la ocasión lo merece. Este 2027 se cumple el 25 aniversario de este festival que inunda de rock la capital vasca, y ya se ha anunciado el cartel completo para la celebración.

La veterana Patti Smith, que el mes que viene recogerá el Premio Princesa de Asturias de las Artes, y el transgresor Marilyn Manson serán dos de los reclamos como grandes iconos de la historia del rock. Se suman otros grandes nombres como la banda californiana de punk rock Bad Religion, el guitarrista de Guns N' Roses, Slash, y Wilco.

Serán cerca de 60 artistas, con cabida a todas las variedades de géneros, y combinar leyendas del rock con talentos emergentes, una apuesta que se ha convertido en la seña de identidad del Azkena, según ha destacado sus promotores.

El 25 aniversario, que se celebrará del 17 al 19 de junio, trae una novedad: el escenario Strawhouse, concebido como un espacio inspirado en un antiguo granero que albergará conciertos acústicos de formato más íntimo.

Por este festival que se celebra en Vitoria han pasado a lo largo de su historia las más importantes figuras del rock internacional, desde Bob Dylan, Blondie, Ozzy Osbourne, Joan Jett o John Fogerty hasta The Who, Kiss o Pearl Jam.

Las entradas para esta celebración ya están a la venta.