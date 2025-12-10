Osakidetza atendió a 131.00 pacientes de otras autonomías entre 2023 y 2024

Un total de 130.952 personas procedentes de otras comunidades autónomas del Estado fueron atendidas por los servicios de Atención Primaria de Osakidetza en 2023 y 2024.

Las comunidades de Castilla y León, Madrid y Navarra fueron las que registraron un mayor número de personas atendidas en la sanidad pública vasca. Euskadi. Osakidetza atendió a 22.024 pacientes de Castilla y León, a 20.185 de Madrid y a 14.675 de Navarra. Pero también se ha atendido a personas que lo han necesitado, vecinas de lugares más lejanos como Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Lo más frecuente, estas personas hayan solicitado una consulta médica y de enfermería en centros de salud y en los Puntos de Atención Continuada (PAC), pero también constan visitas a domicilio, consultas de matronas, sesiones de preparación al parto y rehabilitación, cirugía menor ambulatoria, además de pruebas de radiología y analíticas.

Sistema de compensación

A iniciativa del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, el Ministerio ha creado dos grupos de trabajo. El primero, con el objetivo de elaborar un desarrollo normativo o modificación del actual que garantice un funcionamiento estable y transparente de ambos fondos. El segundo grupo tiene la finalidad de establecer una fórmula común de cálculo de la asistencia sanitaria entre comunidades limítrofes y asegurar la coherencia en las liquidaciones entre territorios.

Gracias a esta iniciativa, se prevé que la información sanitaria entre comunidades sea a partir de ahora "más transparente y compartida entre todas las comunidades autónomas", según el Gobierno Vasco, que ha paralizado la liquidación de los fondos correspondientes a estos años hasta que se mejore el sistema.