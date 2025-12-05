Violencia

Ernai presume de derribar el último toro de Osborne que quedaba en Euskadi

Las juventudes de la izquierda abertzale enmarcan el derribo en su campaña 'contra el españolismo'

Euskadi

De madrugada, encapuchados y con cuerdas y sierra. Así ha sido cómo la organización juvenil de Sortu ha echado abajo el toro de Osborne de la localidad alavesa de Rivabellosa, dentro de su campaña 'a favor del independentismo y contra el españolismo'.

Ernai lleva una semana con este tipo de acciones, que luego difunde en redes sociales. Un ejemplo son las pintadas realizadas en la sede del PP de Bilbao, en el que aparecen dos encapuchados colgando carteles y rociando con pintura roja la fachada. Otro video muestra también como retiran una bandera de España del edificio de la Tesorería de la Seguridad Social en Vitoria

