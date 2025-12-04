Un sindicato de la Ertzaintza exige recuperar las pelotas de goma

Esta central sindical denuncia que, según datos del Ministerio del Interior, los delitos de lesiones y riñas tumultuarias han aumentado un 8,9% en la Comunidad Autónoma Vasca en el primer semestre de 2025. Esan precisa que este repunte se refleja en la calle con 'más agresiones, más uso de armas blancas y más operativos que terminan con agentes atendidos por contusiones y cortes'.

En este contexto, considera 'incomprensible e irresponsable' que la Ertzaintza 'siga teniendo prohibido de facto el uso de los lanzadores de pelotas de goma'. 'Mientras los índices de agresiones crecen, se obliga a los ertzainas a enfrentarse a grupos violentos prácticamente cuerpo a cuerpo. Es una temeridad', denuncia el sindicato Esan

De cara al próximo partido de Champions League entre el Athletic Club y el PSG, Esan traslada, además, su preocupación por la planificación del operativo. 'Es imprescindible que todos los ertzainas movilizados cuenten con la totalidad de los materiales de seguridad para el control de masas y todos los elementos de protección personal de los que dispone la Ertzaintza, sin que quede ni una sola herramienta olvidada en los armarios'.