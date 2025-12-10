Rescatan a un interno en la cárcel de Zaballa después de que provocara un incendio en su celda

Los cuatro permanecieron unas horas en observación en un centro hospitalario de la capital por precaución ante la inhalación de humo producida.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana de ayer martes, cuando un interno en prisión preventiva por homicidio advirtió a los funcionarias del módulo en el que se encontraba que iba a incendiar su celda. Acto seguido prendió fuego al colchón provocando un humo intenso. Se ha abierto una investigación para conocer las causas.

Según ha relatado el Departamento de Justicia del Gobierno vasco, tres funcionarios y una funcionaria del equipo al cargo del módulo entraron rápidamente en la celda a pesar del humo y de la falta de visibilidad, poniendo en riesgo su seguridad, y rescataron al interno sin que este sufriera daños personales graves.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha trasladado hoy su felicitación por una actuación que evitó daños personales irreversibles en el interno, a riesgo de poner en peligro su propia integridad.

El interno que ocasionó el incendio y puso en riesgo su vida y la del personal penitenciario se encuentra en prisión preventiva en Araba por un homicidio presuntamente cometido en otra Comunidad Autónoma, a la cual se está tramitando su traslado.