Onda Cero Gipuzkoa celebra la segunda edición del Premio Mujer 2026

Llega la segunda edición de los Premios Mujer Gipuzkoa, con los que Onda Cero quiere reconocer y visibilizar a tantas mujeres que suman y aportan a nuestra sociedad desde diferentes campos. Y son los oyentes protagonistas en este proceso, han sido los encargados de proponer a las candidatas para esta edición.

Entre las 12 candidatas, encontramos perfiles muy diversos. Científicas, artistas, cocineras, políticas, investigadoras.... A todas les sobran los motivos para obtener un reconocimiento, un detalle que ayude a destacar su papel relevante en la sociedad.

Las candidatas son: Marisol Imaz, Belén Méndez De Vigo, Aizpea Goenaga, Garbi Losada, Ana Zuzuarregui, María Isabel Trespaderne, Mari Carmen Arreitunandia, María San Gil, Blanca Ameztoy, Inmaculada Iturrioz, María José Barrena y Maite Garaigordobil

La hematóloga Izaskun Zeberio fue la premiada el año pasado.