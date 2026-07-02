Mil lonjas de Vitoria podrán convertirse en viviendas

El Gabinete Etxebarria aprobará este mes en junta de Gobierno el proyecto de ordenanza que establece las condiciones para la transformación de locales comerciales en viviendas en determinadas zonas residenciales. “Se protegerán las principales calles comerciales por lo que excluirá de la transformación al Casco Medieval, el Ensanche, buena parte de Arriaga y zonas sin consolidar de Salburua y Zabalgana. En el resto de Vitoria-Gasteiz se protegerán también las arterias principales”, ha detallado Etxebarria.

Los locales autorizados para su transformación deberán acumular al menos 7 años desde la obtención de la licencia de primera ocupación y una vez llevadas a cabo las obras necesarias para su adecuación “deberán destinarse a domicilio habitual y permanente del titular, por lo que se prohibirá que se destinen a segunda vivienda o cualquier otro uso”.

Los locales que pasen a ser vivienda tendrán carácter de VPO, es decir, en caso de venta deberá ser adquirido por un inscrito en Etxebide. Y el precio, también de VPO. Es decir, una vivienda mínima de 45 metros útiles tendrá un precio máximo de 109.000 euros; una de 60 metros llegará al precio máximo de 144.116 euros; una de 75 metros costará 177.499 y una de 90 metros tendrá un precio máximo de 198.806 euros.