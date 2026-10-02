El mes de septiembre ha sido el más seco en Euskadi en lo que va de siglo

Euskalmet, Agencia Vasca de Meteorología, afirma que el pasado mes de septiembre ha sido el más seco en Euskadi en lo que va de siglo. De hecho lo ha calificado de "extremadamente seco y muy cálido, con temperaturas medias que se han situado 26°C, por encima del promedio 1991-2020, lo que convierte a septiembre de 2026 en el tercero más cálido desde 1970. Además, las precipitaciones han sido escasas en toda la comunidad autónoma.

La lluvia registrada ha estado en gran parte asociada a chubascos dispersos y ocasionales, que han afectado de manera muy desigual al territorio. Exceptuando parte de las Encartaciones y del Gran Bilbao, en el resto de Euskadi ha llovido menos de la mitad de lo esperable para esta época del año, con valores inferiores al 20% en el sur de Álava y en parte de la Llanada Alavesa.

Los acumulados han sido muy deficitarios y en varias estaciones se han registrado los valores más bajos de sus series históricas para un mes de septiembre. Los registros más elevados se han localizado en el oeste de Bizkaia: en Cueto 69,9 milímetros y Arboleda 58,9 milímetros.

Al este de Gipuzkoa, en Eskas hubo 51,2 mm y Andoain 47,8 mm. Los valores más bajos se han registrado en el sur de Álava y en la Llanada Alavesa, con acumulados inferiores a 10 mm en estaciones como Moreda 4 mm, Páganos 4,6 mm, Arkauti 5,1 mm, Abetxuko 5,1 mm, Zambrana 5,4 mm y Kanpezu 5,8 mm. En algunos de estos puntos apenas ha habido uno o dos días de lluvia durante todo el mes.

Los episodios de precipitaciones más destacados se produjeron entre los días 8 y 9, con el paso de un frente asociado a una pequeña depresión en el Cantábrico, y el día 30, con la llegada de un frente frío.

Registros términos elevados

En relación con las temperaturas, septiembre ha sido muy cálido. Las temperaturas medias han rondado los 19-20°C, superando los 21°C en Rioja Alavesa, y se han situado alrededor de 2,6°C por encima del promedio 1991-2020.

En el conjunto del territorio, el pasado mes ha sido el tercero más cálido desde 1970, solo por detrás de 1987 y 2023. En algunas comarcas, especialmente del interior, habría sido incluso el septiembre más cálido de la serie.

Episodio con 40º

El episodio cálido más destacado se produjo entre los días 4 y 6. El día 4, con la llegada de una masa de aire cálido y seco desde el norte de África, las máximas se situaron entre los 35 y los 40°C en el interior. Destacan registros como Espejo 40,4 °C, Ordunte 39,6 °C, Zambrana 39,5°C, Páganos 39,2°C, Etura 39°C, Salvatierra 38,8°C, Moreda 38,7°C y Kanpezu 38,6°C, muchos de ellos efemérides de temperatura máxima para septiembre.

El día 6, debido al viento de componente sur, el ascenso de las máximas fue más acusado en el interior de la vertiente cantábrica. Ese día se registró la temperatura máxima media más alta del mes en Euskadi, con 34,6°C, y las máximas absolutas del mes en varias estaciones de Gipuzkoa y de la vertiente cantábrica, como Estanda 38,2º Arrasate 37,5°C, Alegia 37,5°C, Orozko 36,9°C y Ordizia 36,8°C. En la costa también se superaron los 30°C en puntos como Behobia, Higer, Zarautz, Santa Clara o Almike.

En lo relativo a la meteorología adversa, septiembre ha sido un mes muy tranquilo. Se han emitido únicamente cuatro avisos amarillos, todos ellos por temperaturas altas extremas. Tres de ellos estuvieron vinculados al episodio cálido de los días 4, 5 y 6, y el cuarto al repunte térmico del día 24 en la zona cantábrica interior.