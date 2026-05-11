Festival de cortometrajes

Medio centenar de los mejores cortos internacionales se proyectarán en iCOFF

Del 18 al 22 de este mes se proyectarán 50 cortos, seleccionados entre los 676 presentados, que han sido premiados, nominados o participantes en los mejores festivales de cine.

Onda Cero Vitoria

Euskadi |

El Festival Internacional de Cortometrajes, celebra este año su quinta edición y lo hace en un nuevo escenario: ARKABIA, el espacio cultural de Vital Fundazioa. Uno de los codirectores de la cita, el cineasta Kepa Sojo, ha desgranado en Más de Uno Álava las claves y algunas de las propuestas de esta edición

Desde el drama a la comedia, el medio centenar de títulos seleccionados abordan una variada temática, mujer, infancia, inmigración o marginación social

El festival comenzará el lunes 18 y se prolongará hasta el sábado 23, cuando en la gala de clausura, el jurado dará a conocer el premio de la sección ‘Ofiziala’ a la mejor cinta y el premio del público a ‘Nazioartekoa’, que se entregará por primera vez.

Las entradas (3 euros) y los abonos (15 euros) ya están a la venta.

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