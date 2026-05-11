Medio centenar de los mejores cortos internacionales se proyectarán en iCOFF

El Festival Internacional de Cortometrajes, celebra este año su quinta edición y lo hace en un nuevo escenario: ARKABIA, el espacio cultural de Vital Fundazioa. Uno de los codirectores de la cita, el cineasta Kepa Sojo, ha desgranado en Más de Uno Álava las claves y algunas de las propuestas de esta edición

Desde el drama a la comedia, el medio centenar de títulos seleccionados abordan una variada temática, mujer, infancia, inmigración o marginación social

El festival comenzará el lunes 18 y se prolongará hasta el sábado 23, cuando en la gala de clausura, el jurado dará a conocer el premio de la sección ‘Ofiziala’ a la mejor cinta y el premio del público a ‘Nazioartekoa’, que se entregará por primera vez.

Las entradas (3 euros) y los abonos (15 euros) ya están a la venta.