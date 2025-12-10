Más de 600 ertzainas para la seguridad en el partido entre el Athletic Club y el PSG

La Ertzaintza desplegará un amplio dispositivo que contará con alrededor de 600 agentes para garantizar la seguridad en torno al partido en San Mamés entre el Athletic Club y el Paris Saint-Germain, correspondiente a la sexta jornada de la UEFA Champions League, y en el que se esperan alrededor de 2.500 aficionados franceses.

En este amplio dispositivo que pretende evitar incidentes como los ocurridos con la visita del Manchester, se ha movilizado a agentes de prácticamente de todas las unidades (Seguridad Ciudadana, Brigada Móvil, Tráfico, Drones, Unidad Canina). Se suma además la colaboración de la Policía Municipal de Bilbao.

Accesos a San Mamés

La afición del Paris Saint-Germain tendrá, como es habitual en partidos de la UEFA, un punto de encuentro para acercarse todos juntos, en una marcha organizada y custodiada por la Ertzaintza, al campo. El lugar de encuentro será alrededor de las 18.15 horas en las inmediaciones del Museo Guggenheim Bilbao.

La afición visitante accederá a San Mamés por un vallado de seguridad que abarcará el recorrido entre la esquina entre Felipe Serrate y Sabino Arana, hasta la entrada al estadio.

Evitar el vidrio en la hostelería

A los aficionados del Athletic Club se les recomienda acudir con antelación al campo y seguir la información facilitada por el club. Asimismo, a la ciudadanía en general se le recomienda seguir las indicaciones facilitadas sobre las afecciones en el tráfico, transporte público, etc.

La Ertzaintza ha recomendado a los hosteleros y sus clientes no utilizar vidrio para evitar incidentes. Además, se llama a la corresponsabilidad de la ciudadanía para que, ante cualquier incidente, avise a la Ertzaintza o la Policía Municipal.