Se mantiene la huelga del viernes en Osakidetza ante la falta de avances en la negociación

Los sindicatos Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT mantienen la huelga convocada para este viernes, 30 de octubre, ante la falta de avances necesarios en la negociación con Osakidetza, reclaman propuestas "a la altura de las necesidades de la plantilla" y exigen a Servicio Vasco de Salud "voluntad para solucionar la situación de conflicto".

En un comunicado conjunto, los sindicatos subrayan que es "inadmisible que Osakidetza a fecha de hoy no haya realizado propuesta salarial alguna".

Las cinco centrales convocantes de la huelga comparten en lo fundamental la valoración sobre lo sucedido en la reunión de este miércoles en el sentido de que las materias abordadas son prioritarias para la plantilla y necesitan "avances reales, ambiciosos y acordes con las necesidades de las y los profesionales".

Según han dicho, los títulos del acuerdo tratados hasta ahora en la mesa sectorial dedicada a la negociación del acuerdo, requieren respuestas que "vayan mucho más allá de cambios insuficientes o medidas puntuales".

Las organizaciones sindicales consideran que ha llegado el momento de que Osakidetza dé un paso adelante y, en este sentido, han asegurado que "la plantilla lleva demasiados años esperando una actualización de sus condiciones de trabajo".

Según han dicho, tras más de 17 años sin "una renovación integral del Acuerdo Regulador", los profesionales necesitan "mejoras que repercutan de forma efectiva" en su jornada, sus permisos, su conciliación, sus retribuciones y sus condiciones de trabajo.

"Osakidetza tiene la llave para avanzar y evitar que el conflicto se prolongue, tiene que demostrar que escucha a su plantilla y que existe una voluntad real de solucionar sus problemas", han incidido