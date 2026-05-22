El jurado declara culpable de asesinato al acusado de matar a un septuagenario en su domicilio de Bilbao

El jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de asesinato al acusado de matar el 5 de octubre de 2021 en Bilbao a un septuagenario con el que quedó a través de una aplicación de citas y, tras el crimen, transfirió a su cuenta bancaria 3.000 euros con el móvil de la víctima. Además, todos sus miembros consideran que ha cometido un delito continuado de estafa informática.

El tribunal popular, integrado por siete hombres y cuatro mujeres, considera probado que quiso actuar de manera "sorpresiva e inesperada" frente a la situación de "plena confianza" que la víctima tenía en él, lo que le situó" en un estado de práctica indefensión". También estima que actuó para obtener un beneficio patrimonial a su favor. Lo que no queda probado según el jurado es que el condenado seleccionara a la víctima por ser homosexual.

La Fiscalía pide 16 años de prisión para el procesado, trece por homicidio y otros tres por estafa continuada. La acusación particular --ejercida por una hermana y una sobrina de la víctima--, solicitó 30 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía y otro de robo con violencia, mientras que la acusación popular --representada por Gehitu, asociación de gais, lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales del País Vasco-- reclamó casi 29 años por los mismos delitos con la agravante de discriminación por orientación sexual y estafa informática. La defensa pidió la libre absolución de su cliente.

Este hombre fue condenado en junio de 2025 a 25 años y medio de prisión por asesinar a un varón en Bilbao el 17 de octubre de 2021, y en diciembre de 2021. Con anterioridad se le impuso también otra condena de 10 años de cárcel por un intento de asesinato de otro hombre perpetrado el 17 de diciembre de 2021 también en la capital vizcaína.