La Inspección de Trabajo de Euskadi alerta a más de 3.000 empresas de riesgos laborales derivados de las olas de calor

La Inspección de Trabajo de Euskadi ha enviado comunicaciones a 3.063 empresas vascas para advertir sobre los riesgos para la seguridad y la salud de las personas trabajadoras derivados de las olas de calor y de las altas temperaturas que se vienen registrando en Euskadi los últimos días. "Estas condiciones incrementan el estrés térmico y pueden provocar consecuencias graves para la salud, desde golpes de calor y deshidratación hasta, en situaciones extremas, la muerte", advierten.

Se subraya la necesidad de evaluar específicamente los riesgos derivados de condiciones termohigrométricas extremas y de planificar medidas adecuadas de prevención y protección. Entre estas medidas, se incluyen la reorganización de horarios para evitar las horas de mayor exposición, el refuerzo de pausas y descansos, la disponibilidad de agua potable, la habilitación de zonas de sombra o refrigeradas y la vigilancia específica de personas especialmente vulnerables.

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, afirma que "la prevención no es una opción, es una obligación ética, social y legal". "Defender empleo de calidad significa garantizar trabajo seguro, digno y decente en cualquier circunstancia, también frente a fenómenos climáticos cada vez más extremos y frecuentes", añade.

Sanciones

Las cartas dirigidas a las empresas recuerdan que el incumplimiento del deber de protección frente a estos riesgos puede constituir infracciones graves o muy graves en materia de seguridad y salud laboral. Estas infracciones pueden conllevar sanciones económicas de entre 2.451 y 49.180 euros en los casos graves, y de entre 49.181 y 983.736 euros en los muy graves.