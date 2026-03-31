Euskadi duplicará la generación eléctrica renovable con 80 millones de coinversión público-privada hasta 2030

El Gobierno Vasco duplicará la generación eléctrica renovable con 80 millones de coinversión, junto a socios industriales privados, hasta 2030, un objetivo para el que ha elaborado una guía de 'Zonas de actuación prioritaria' para un despliegue "realista y racional" de grandes desarrollos de generación eólica y fotovoltaica.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha presentado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, estas 'Zonas de actuación prioritaria del EVE hasta el 2030', identificadas para el despliegue de grandes instalaciones de generación eólica y fotovoltaica en Euskadi.

El documento prevé once 'grandes plantas' de energía solar y eólica. En Álava se incluyen las plantas de Ekian 3 (24 MW), Vitoria Solar 2 (35 MW), Vitoria Solar 1 (35 MW), Lantarón (50 MW), Ekienea (108 MW), Labraza (40 MW), Azazeta (40 MW). Entre Gipuzkoa y Álava está previsto el parque de Aramaio/Leintz Gatzaga (35 MW). Para Gipuzkoa se prevé la repotenciación de la planta Elgea-Urkilla (59 MW). En Bizkaia está prevista la repotenciación de la instalación del Puerto de Bilbao (8 MW) y un nuevo proyecto en esta misma infraestructura (10 MW).

Jauregi ha explicado que el Gobierno Vasco buscará socios privados para coinvertir en estos proyectos, para cuya puesta en marcha colaborará también con el resto de instituciones implicadas. Con este paso, Euskadi duplicaría su capacidad de generación eléctrica renovable para avanzar hacia su autonomía energética. El objetivo es garantizar más seguridad de suministro, competitividad industrial y bienestar social.

Consulta aquí el Mapa de Zonas Prioritarias