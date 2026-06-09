El Gobierno vasco declara festivo el 7 de octubre de 2027 para celebrar su 90 aniversario

El consejo de gobierno ha aprobado el calendario laboral de 2027 para Euskadi. El próximo año, el festivo de 19 de marzo se traslada al 7 de octubre, 90 aniversario de la constitución del primer Gobierno de Euskadi.

Los doce festivos que tendrá el calendario laboral en Euskadi en 2027 serán:

- 1 de enero (Año Nuevo).

- 6 de enero (Reyes).

- 25 de marzo (Jueves Santo).

- 26 de marzo (Viernes Santo).

- 29 de marzo (Lunes de Pascua).

- 1 de mayo (Fiesta del Trabajo).

- 7 de octubre (Aniversario del primer Gobierno de Euskadi).

- 12 de octubre (Fiesta Nacional).

- 1 de noviembre (Todos los Santos).

- 6 de diciembre (Día de la Constitución).

- 8 de diciembre (Inmaculada).

- 25 de diciembre (Navidad).

A estas jornadas hay que añadir dos festivos más que corresponde decretar a ayuntamientos, que tendrán el plazo de un mes para realizar las propuestas desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial del País Vasco.

40 actos en la programación del aniversario

Pradales ha presentado este martes en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz, la programación del 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco, un hito clave en la institucionalización de Euskadi.

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Esta conmemoración se desarrollará a partir de este mes e incluirá más de 40 iniciativas dirigidas a recordar el legado del primer Gobierno de Euskadi, liderado por el lehendakari José Antonio Agirre, y proyectar hacia el futuro los valores de democracia, libertad y justicia social que inspiraron su creación.