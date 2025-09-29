La Fiscal denuncia que nadie le trasladó el caso del campamento de Bernedo

El caso de presunta violencia sexual en un campamento de Bernedo ha evidenciado lo que a todas luces parece ser un caso de descoordinación judicial. Así al menos se desprende de las diferentes informaciones que trasladan el TSJPV y la propia Fiscalía.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco han confirmado a Onda Cero que en Mayo entró el atestado policial en el juzgado número 3 de Vitoria. El jueves 25 de septiembre, el día que estalló la noticia, el juzgado ordenó abrir diligencias previas, y que este lunes se están incoando.

Responden así con este relato a la denuncia de la Fiscalía. De forma inusual, la fiscal Carmen Adán ha atendido a los medios en pasillos del parlamento, donde ha denunciado que no tenía conocimiento del caso, y por tanto, no pudo impedir que se volvieran a celebrar los campamentos. 'Nos hemos enterado por los medios de comunicación', ha asegurado Adán sobre el caso de estos udalekus en los que, entre otras cosas, los monitores se duchaban con los adolescentes en baños mixtos.

'Si no llega a fiscalía, no se sabe que existe esa actuación policial en el juzgado. Si tampoco la policía da cuenta, no podemos impulsar ni coordinar la actuación judicial', ha defendido Adán