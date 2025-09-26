Piden a las familias de los menores del campamento de Bernedo que denuncien

Zupiria se ha referido en el pleno de control del Parlamento Vasco a las denuncias públicas de algunos padres de los niños que acudieron a este campamento en las que aseguran que los monitores se duchaban desnudos con chicos y chicas de 13 a 15 años a los que obligaban a compartir las duchas sin tener en cuenta el sexo. Bingen Zupiria ha señalado que si algún padre o madre que ha enviado a sus hijos al campamento de Bernedo (Álava) cree que ha ocurrido algún delito "lo que tienen que hacer" es poner una denuncia en la Ertzaintza o en un juzgado.

Ha sido después de que la parlamentaria del PP Ainhoa Domaica, en un debate ajeno al tema, haya acusado a las instituciones vascas "del PNV" de no proteger a estos menores y de mirar "hacia otro lado". Ha asegurado la parlamentaria del PP que hace un año "la Ertzaintza recibió una denuncia y la Diputación de Gipuzkoa también" y "poco hicieron" porque este verano se han vuelto a celebrar las colonias.

La Ertzaintza está investigando lo ocurrido pero el consejero ha reprochado a Domaica sus críticas por su "falta de fundamento" y le ha instado a tener cuidado porque se trata de menores. "Si alguien cree que ha habido alguna infracción, que se ha violado algún derecho o ha habido algún delito que vaya a una comisaría y ponga una denuncia y si no no vale", ha respondido el consejero de Seguridad.

Los organizadores de las colonias han emitido un comunicado donde defienden las duchas mixtas como forma de normalizar todos los cuerpos, pero puntualizan que no se obligaba a los menores.