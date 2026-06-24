El Festival de Jazz de Vitoria propone 50 conciertos con Rubén Blades como "superestrella"

La 49 edición del Festival de Jazz de Vitoria ofrecerá ente el 13 y 18 de julio medio centenar de conciertos -la mayoría gratuitos- con el músico panameño Rubén Blades como la "superestrella" de este año, según ha destacado el director del certamen, Iñigo Zárate.

Las actuaciones en el escenario principal de Mendizorroza arrancarán el miércoles 15 con la cantante estadounidense Gretchen Parlato, que presentará su último disco, compuesto con su antiguo compañero de banda, bajista, guitarrista y compositor Alan Hampton. La velada la completará el grupo 'a capela' Take con una trayectoria de más de cuarenta años y una decena de Grammys, y formado por seis voces que viajan por el gospel, el jazz, el R&B y el funky.

El jueves 16 será el turno de la saxofonista catalana Irene Reig y su cuarteto, una de las revelaciones del panorama nacional, que en su último disco, 'Ànima', fusiona sus diferentes influencias.

Será el preludio del concierto del grupo estadounidense Sun Ra Arkestra, en activo desde mediados de la década de 1950, con más de cien álbumes en su haber y conocido mundialmente por sus presentaciones en vivo, en las que combinan el swing, el free jazz "de la era espacial", el bebop, baile, y una puesta en escena afrofuturista.

El plato fuerte de este año llegará el viernes 17 con la actuación de Rubén Blades. El músico panameño, ganador 12 premios Grammy y 13 Latin Grammy, estará acompañado de la big band liderada por Roberto Delgado, formada por una veintena de músicos, y recordará clásicos como 'Pedro Navaja', 'Decisiones' y 'Amor y Control', entre otros. Antes de su concierto subirá al escenario de Mendizorroza el "dúo espectacular" formado por la cantante Magalí Sare y el contrabajista Manel Fortià con un proyecto que recrea el universo sonoro del folclore iberoamericano adaptado al siglo XXI.

El broche final del festival lo pondrán el sábado 18 los grupos The Bad Plus y Snarky Puppy. Los primeros, en su gira de despedida, ponen fin a una etapa en la que se ha confirmado como uno de los conjuntos más influyentes e innovadores del jazz moderno. Cerrarán la velada los ganadores de cinco Premios Grammy Snarky Puppy, banda fundado por el bajista y compositor principal Michael League en 2004 y formada por hasta 25 músicos en rotación.