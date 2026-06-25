La falta de profesionales cualificados es la principal preocupación de las empresas alavesas

La falta de profesionales cualificados se sitúa como la principal preocupación de los empresarios alaveses seguida del absentismo laboral, según un estudio realizado por SEA Empresas Alavesas. Así lo refleja el último Observatorio Empresarial elaborado por SEA Empresas Alavesas durante el mes de junio, una encuesta en la que han participado más de 300 empresas del territorio.

Las dificultades para contratar profesionales cualificados es la principal de las preocupaciones para un 69% de los empresas alaveses, seguido del absentismo laboral con un 68%, el cual ha descendido al segundo puesto respecto al anterior barómetro publicado en enero.

Después, aparecen los costes laborales, que preocupan al 55% de las compañías, y los precios energéticos, citados por una de cada dos encuestados.

En cuanto al margen de rentabilidad, el 54% de las empresas considera que ha descendido debido al coste de los aprovisionamientos, lo que supone un aumento en un 10% respecto al último estudio. Además, el número de entrevistados que considera que el coste de los aprovisionamientos ha incrementado del 60% hasta el 68%.

Según el 71% de los encuestados, el aumento de costes es debido a la guerra de Irán. El 39% de las empresas alavesas han afirmado sufrir un impacto moderado debido al conflicto y el 10% un impacto elevado. Por lo tanto, casi la mitad de los entrevistados consideran que la guerra de Irán ha tenido consecuencias en sus negocios.

Un 90% mantiene o amplía la plantilla

A pesar de todo, más de la mitad de las empresas considera que la situación del mercado es de normalidad, mientras que un 30% aprecia una desaceleración. Además, el 90% prevé mantener la plantilla o ampliarla durante los próximos meses. Esto supone un aumento respecto al último estudio en el que el porcentaje de empresarios que iban a mantener el número de empleados era casi del 70%.

En el mismo sentido, 72% de las empresas ha declarado contar con un volumen de pedidos normal o alto, un porcentaje que ha aumentado doce puntos superior que en el anterior Observatorio.