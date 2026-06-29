Programa especial

Éxito total del programa Julia en la Onda desde Tabakalera

Onda Cero Euskadi

San Sebastián |

El público donostiarra mostró su fidelidad con Julia Otero en el programa especial que este domingo se ha realizado desde la Sala Prisma de Tabakalera. Es más, ya había quien los que aguardaban desde las siete de la mañana para poder acceder a la sala y disfrutar de cuatro horas de radio en directo. '¿Cómo es que llegan antes que nosotros?, se preguntaba Otero.

Y el programa no defraudó: entrevista a José Luis Rebordinos, al consejero de vivienda del Gobierno vasco.. además de actualidad y entretenimiento. El equipo de JELO hizo varios guiños a la cantidad de grupos y cantantes que han surgido desde Donosti, y cómo no, a la gastronomía de la que habían disfrutado.

Las historias de la radio en directo como con la que se cerró el programa. Una oyente entre el público explicó en antena cómo descubrió a Almudena Grandes en un programa de Julia Otero y desde entonces, siguió con fidelidad su obra.

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