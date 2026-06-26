Programa especial

Este domingo, Julia en la Onda desde Tabakalera

El equipo de JELO se traslada este domingo a la Sala Prisma de Tabakalera en un programa especial, con entrada libre hasta completar aforo

Onda Cero San Sebastián

Euskadi |

OCP - Julia en la onda ROW
OCP - Julia en la onda ROW | OCP

En la quinta planta de Tabakalera, desde la espectacular Sala Prisma, Julia Otero dará los buenos días a toda la audiencia este próximo domingo en un programa especial de JELO.

A las ocho de la mañana comenzarán cuatro horas de radio en directo, con las puertas abiertas para todo aquel que lo desee, hasta completar aforo.

Además de los espacios habituales de Julia en la Onda, el programa desde San Sebastián ahondará en las políticas de vivienda que se están implementando en Euskadi, con una entrevista al consejero Denis Itxaso.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid