Este domingo, Julia en la Onda desde Tabakalera

En la quinta planta de Tabakalera, desde la espectacular Sala Prisma, Julia Otero dará los buenos días a toda la audiencia este próximo domingo en un programa especial de JELO.

A las ocho de la mañana comenzarán cuatro horas de radio en directo, con las puertas abiertas para todo aquel que lo desee, hasta completar aforo.

Además de los espacios habituales de Julia en la Onda, el programa desde San Sebastián ahondará en las políticas de vivienda que se están implementando en Euskadi, con una entrevista al consejero Denis Itxaso.