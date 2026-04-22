Euskadi volverá a la Bienal de Venecia 50 años después

El País Vasco acudirá a este festival con el proyecto 'I Baschi alla Biennale 1976/2026', una iniciativa que conecta memoria y creación contemporánea y que propone una reflexión sobre el papel del arte como herramienta de expresión, libertad y afirmación colectiva. El lehendakari, Imanol Pradales, encabezará la propuesta vasca en Venecia, que se desplegará entre los días 6 y 8 de mayo a través de un programa articulado en tres ejes complementarios: el institucional, el académico y el artístico.

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha explicado que este regreso servirá para proyectar a Euskadi "un país moderno, creativo, con identidad propia y abierto al mundo". Bengoetxea ha recordado que la participación de 1976 tuvo lugar en un contexto de transición y falta de libertades, cuando un grupo de artistas vascos llevó a Venecia "la voz de un país".

En aquel contexto, la Bienal cedió un espacio a un programa impulsado por artistas vascos que, sin contar con un pabellón propio, convirtió Venecia en un altavoz internacional. A través del cine, la música y las artes visuales, nombres como Néstor Basterretxea, Fernando Larruquert, José Antonio Sistiaga o Mikel Laboa, situaron la realidad cultural y política vasca en el centro del debate internacional.

Cincuenta años después, Euskadi vuelve a Venecia "desde una realidad consolidada, con instituciones propias y un sistema cultural fuerte", ha indicado. "Si entonces aquella presencia surgió sin respaldo institucional, hoy es el propio país quien impulsa este proyecto", ha destacado la vicelehendakari.