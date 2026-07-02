Regularización

Euskadi tramita cerca de 49.500 solicitudes de regularización de personas migrantes

Un total de 28.834 se han registrado en Bizkaia, 12.063 en Gipuzkoa y 8.554 en Álava

Onda Cero Vitoria

Euskadi |

Marisol Garmendia, delegada del gobierno en Euskadi
Marisol Garmendia, delegada del gobierno en Euskadi | Onda Cero

La delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de este proceso y ha destacado que la regularización "va a permitir a personas que ya vivían entre nosotros hacerlo desde la legalidad y, por tanto, con más dignidad".

El 82% de los solicitantes tiene menos de 45 años de edad. En cuanto a las nacionalidades de procedencia, el colectivo más numeroso es el Colombia (25,4%), seguido de Marruecos (13,2%), Venezuela (8,4%) y Nicaragua (7,4%).

La delegada del Gobierno ha subrayado que este proceso "va a ayudar a construir una España y una Euskadi más cohesionadas y va reflejar mejor la sociedad diversa y plural en la que convivimos". El proceso --según ha indicado-- se ha llevado a cabo "con agilidad y normalidad a pesar de los bulos y los palos en las ruedas que intentan poner desde la derecha y la extrema derecha".

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