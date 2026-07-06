Euskadi registra un absentismo laboral del 9,4% en el primer trimestre de 2026, la tasa más alta de toda España

Euskadi registró un incremento de tres décimas en su tasa de absentismo durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, situándose en un 9,4%, muy por encima de la media de España (7,2%), según el Informe de absentismo del primer trimestre de 2026, elaborado por Randstad Research, el centro de estudios de Randstad, a partir de datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que respecta al absentismo debido exclusivamente a incapacidad temporal (IT) o baja médica, la tasa en Euskadi se mantuvo en un 7,2%, frente a la media del conjunto de España, donde el absentismo por IT se situó en el 5,6%.

Entre los tres grandes sectores económicos en Euskadi, el sector servicios presentó un absentismo de un 9,7% de las horas pactadas, lo que representa un incremento de cuatro décimas frente al año anterior, con un 7,5% de estas ausencias por bajas médicas.

Por su parte, el sector industrial registró una tasa de absentismo general del 8,9%, lo que supone un descenso de 0,2 puntos porcentuales respecto al año anterior, anotando un absentismo por IT del 6,7%.

En el último lugar se ubica la construcción, que se mantiene como el sector más contenido de la comunidad autónoma con un 5,8% y un absentismo por IT del 5,1%.

A nivel nacional, la cifra de absentismo general se ubicó en el 7,2% de las horas pactadas, lo que representa un incremento de dos décimas respecto al año anterior. Las cifras de todo el país reflejan que, en promedio diario, 1.602.889 personas no acudieron a su puesto de trabajo, de las cuales 1.240.138 se encontraban de baja médica. Esto significa que más de 362.000 personas se ausentaron diariamente por motivos no médicos, equivaliendo al 22,6% del total nacional.

Por comunidades autónomas, Euskadi lidera el absentismo nacional en el primer trimestre de 2026 con un 9,4% de las horas pactadas. Le siguen Asturias (9,1%), Canarias (8,9%) y Cantabria (8,6%). En el extremo opuesto, los niveles más contenidos de ausencias se observan en Baleares (5,9%), la Comunidad de Madrid (6,2%) y La Rioja (6,4%).

En términos de evolución, los mayores incrementos interanuales de todo el país se han producido en Asturias (con un avance de un punto porcentual hasta el 9,1%), Andalucía (con un repunte de seis décimas hasta el 7,0%) y Aragón (con un incremento de cinco décimas hasta el 7,6%). Por el contrario, La Rioja y Canarias registraron una evolución favorable en este trimestre, con una reducción de dos décimas cada una en su tasa general.