Euskadi pide agotar las vías para que los menores de Ceuta vuelvan con sus familias

La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha defendido este miércoles que "la primera obligación del Estado no es repartir" a los menores extranjeros de Ceuta entre las autonomías, sino "agotar las vías administrativas para que los menores vuelvan con sus familias".

Melgosa se ha referido en declaraciones a los periodistas en Vitoria a la situación de los menores extranjeros sin acompañamiento familiar que permanecen en Ceuta tras la reciente llegada masiva de migrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma. 'Me preocupa que estemos normalizando lo excepcional; que haya menores lejos de sus familias. No nos parece razonable que la primera respuesta sea trasladar a estos menores fuera de su familia y de su entorno a mil kilómetros de distancia", ha señalado la consejera vasca, que cree que antes de repartirlos hay que "agotar todas las vías" para lograr "una reunificación cuando sea posible".

"La primera obligación del Estado no es repartir menores, es ejercer plenamente la responsabilidad que le corresponde y por lo tanto agotar las vías para que vuelvan con sus familias", ha recalcado Melgosa.

Preguntada por la disposición de Euskadi a acoger a menores de Ceuta, la consejera no se ha negado de forma tajante pero ha recordado que el País Vasco tiene en este momento "a más numero de menores de lo que tendría que tener", y ha dicho además que cualquier derivación de menores debe acordarse con las instituciones vascas.