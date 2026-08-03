Red Eléctrica inicia el tendido submarino de la interconexión eléctrica entre Bizkaia y Francia

Red Eléctrica ha explicado en un comunicado que 'el inicio del tendido supone un nuevo hito en la ejecución de este proyecto estratégico, que conectará los sistemas eléctricos de la Península Ibérica y Francia mediante un trazado íntegramente subterráneo y submarino'.

La infraestructura contará con cuatro cables submarinos, además de otros de fibra óptica para la operación del enlace. Los trabajos en el mar se desarrollarán en varias campañas entre este verano y el verano de 2027, entre la costa vasca y la costa francesa, en las proximidades de Burdeos.

La primera fase del tendido, correspondiente a un tramo de 65 kilómetros frente a la costa vasca, está siendo ejecutada por la compañía danesa NKT. Los cables se instalarán a profundidades de hasta 140 metros y permanecerán enterrados o protegidos con roca a lo largo de todo el recorrido, en función de las características del fondo marino. El tramo submarino tendrá una longitud total de 276 kilómetros y se completará con un recorrido terrestre de 27 kilómetros en territorio francés para salvar el cañón submarino de Capbreton antes de volver al mar.

Como paso previo al tendido submarino, Red Eléctrica ha ejecutado en el municipio vizcaíno de Lemoiz la obra de aterraje, que conecta el tramo terrestre con el mar. Para ello se han realizado cuatro perforaciones dirigidas de algo más de un kilómetro bajo el acantilado, con salida al fondo marino a unos 500 metros de la costa, con el objetivo de minimizar la afección ambiental.

Los cables enlazarán posteriormente la costa vasca con la estación conversora de Gatika a través del tramo subterráneo, mientras que en Francia conectarán con la estación conversora de Cubnezais, en el entorno de Burdeos.

Colaboración con Azti

Red Eléctrica ha destacado que el diseño del trazado se ha realizado en coordinación con las administraciones y el sector pesquero y siguiendo criterios de sostenibilidad para reducir el impacto sobre el entorno. Además, el proyecto cuenta con la colaboración del centro tecnológico AZTI, con el que desarrolla un programa de seguimiento ambiental para monitorizar la presencia de mamíferos marinos y de poblaciones de peces de interés comercial en el área de influencia de la infraestructura.

La compañía ha señalado que la ejecución del proyecto alcanza ya el 60% de su desarrollo. Una vez finalizada la interconexión, la capacidad de intercambio eléctrico entre España y Francia aumentará de 2.800 a 5.000 megavatios, lo que permitirá reforzar la seguridad y la calidad del suministro, facilitar una mayor integración de energías renovables y contribuir a la autonomía energética de la Unión Europea.